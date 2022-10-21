Неожиданное потепление. Когда ждать последние теплые дни осени 2022 21 октября, 21:00 Прогноз погоды на последнюю неделю октября и ноябрь — когда последние теплые дни (Фото:Pixabay.com)

Несмотря на резкое похолодание и даже мороз в Украине, до конца октября синоптики ожидают несколько теплых дней.

В Украине с 20 октября началось похолодание и ночью температура падает до 0 градусов. Тем не менее, погода до конца октября не будет дожди.

После прохладных выходных 22−23 октября погода будет ясной.

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Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в воскресенье 23 октября ветер будет порывистый, северо-западный

Температура воздуха максимальной будет на западе и юге Украины, — в течение дня до +12+18 градусов, однако на остальной территории Украины температура днем будет оставаться в пределах +9+14 градусов днем и 0+5 градусов ночью.

В воскресенье из-за облачности погода станет теплее ночью — до +7+12 градусов.

В Киеве 22 октября будет сухо, 23 октября ожидаются дожди до второй половины дня воскресенья.

«Температура воздуха в столице ожидается максимально +10+13 градусов, с понедельника потеплеет до +14+16 градусов», ― пишет она.

Аналогичный прогноз делает сайт accuweather.com. С воскресенья в Украине будет несколько ясных и теплых дней.

В частности, 24−26 октября температура будет 14−15 градусов тепла днем и 9−10 градусов ночью.

Погода на октябрь-ноябрь 2022 / Фото: accuweather.com

С 26 октября начинается пасмурная погода, которая будет сопровождаться дождями. Днем температура не будет выше 9 градусов тепла, а ночью упадет до 0.

Уже 2 ноября ожидается временное потепление, дневная температура снова поднимется выше 11 градусов, а ночью ожидается 4−5 градусов тепла.

Однако с 7 ноября начинается окончательное похолодание, и первые заморозки будут ночью уже с 12 ноября. Погода в дневные часы не поднимется выше 8 градусов тепла, а ночью может опускаться до -3 и ниже.

Погода на ноябрь 2022 / Фото: accuweather.com

Сайт Wisemeteo дает другой прогноз. Его синоптики уверены, что ноябрь будет достаточно теплым и без минусовой температуры.

Погода на ноябрь 2022 / Фото: wisemeteo.com

Прогноз погоды для западных, южных и восточных областей сайт дает примерно одинаковый. В ноябре ожидается от 7 до 13 градусов максимумы в течение первой половины месяца и похолодание ориентировочно до +4… +5 градусов — в последнюю неделю месяца.