Когда ожидать осадков и похолодания. Прогноз погоды на июнь 2022

6 июня, 11:29
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Погода в Киеве, Одессе, Львове, Харькове в июне 2022 (Фото:I_g0rZh / depositphotos)

Погода в Киеве, Одессе, Львове, Харькове в июне 2022 (Фото:I_g0rZh / depositphotos)

По прогнозам украинских синоптиков, погода в июне будет теплой и даже жаркой, а осадки выпадут в пределах нормы.

Средняя месячная температура в июне будет в пределах +18−23°, что на 1−1,5° выше нормы. Количество осадков ожидается на уровне 49−108 мм, а в Карпатах — 109−164 мм. Также, по словам синоптиков, в июне стоит ожидать характерные ему грозы, град и шквалы.

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Киев

В Киеве в июне 2022 ожидается в основном облачная погода. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +25°C. При этом максимальная температура днем в июне составит +32°C, а минимальная: +19°C. Дожди прогнозируются 13, 16−17, 21, 23−26, 28, 30 июня.

Погода в июне 2022 Киев (Фото: скриншот gismeteo.ua)
Погода в июне 2022 Киев / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Погода во Львове в июне, так же как и в Киеве, в основном будет пасмурной и с осадками. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +22°C. При этом максимальная температура днем в июне составит +33°C, а минимальная: +16°C. Дожди прогнозируются 8−10, 13, 15−16, 22−30 июня.

Погода в июне 2022 Львов (Фото: скриншот gismeteo.ua)
Погода в июне 2022 Львов / Фото: скриншот gismeteo.ua
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Одесса

Прогноз погоды в Одессе на июнь 2022 не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые года в Одессе. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +26°C. При этом максимальная температура днем в июне составит +31°C, а минимальная: +24°C. Дожди прогнозируются 6, 10−11, 17, 23−27, 29−30 июня.

Погода в июне 2022 Одесса (Фото: скриншот gismeteo.ua)
Погода в июне 2022 Одесса / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

Харьков в июне 2022, по мнению синоптиков, будет достаточно теплым, но пасмурным и с осадками. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23°C. При этом максимальная температура днем в июне составит +28°C, а минимальная: +19°C. Дожди прогнозируются 12−13, 17−18, 21−28, 30 июня.

Погода в июне 2022 Харьков (Фото: скриншот gismeteo.ua)
Погода в июне 2022 Харьков / Фото: скриншот gismeteo.ua
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Редактор: Алена Дука

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Теги:   Прогноз Укргидрометцентр Прогноз погоды Синоптики Погода Погода во Львове

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