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Погода в Украине на ближайшие дни: станет еще теплее

Сегодня, 19:58
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Pixabay

Морозы покинули почти всю Украину

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплая и влажная воздушна масса, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны ожидается туманы, на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 0-4° тепла, днём 2-7°, на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части 8-13° тепла; в восточных и Сумской области ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве существенных осадков не ожидается, туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем +3-5°.

В понедельник, 4 февраля, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-12°.

В Киеве будет сухо. Синоптики прогнозируют туман, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем +5-7°.

Теги:   Зима Прогноз погоды Тепло

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