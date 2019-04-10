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Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали похолодание и дожди

Сегодня, 15:28
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Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали похолодание и дожди - фото

PublicDomainPictures/Pixabay

Дожди накроют всю Украину

В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.  

По всей территории страны прогнозируются дожди, местами с грозами, кроме западных и северных областей. Ветер северо-восточный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных регионах, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем 9-15°; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В Киеве днем ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

В пятницу, 12 апреля, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ветер северо-восточный (на юге и востоке - юго-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных и северных регионах, и Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью и днем 0-5° тепла); на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

В Киеве пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м /с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°

Теги:   Дожди Весна Похолодание Прогноз погоды

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