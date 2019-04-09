Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали дожди

Сегодня, 14:04
205
Цей матеріал також доступний українською
Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали дожди - фото

pixel2013/Pixabay

Теплые дни омрачит дождь

В ближайшие дни погоду в Украине определит теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме восточных областей и Приазовья по всей территории страны ожидаются небольшие дожди, днем в центральных и южных областях пройдут умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 °, днем 14-19 °, в центральных и восточных областях местами 20-23 °; в большинстве западных областей ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °.

В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 ° тепла, днем 15-17 °.

В четверг, 11 апреля, прогнозируются небольшие дожди, в центральных и восточных областях - умеренные дожди, местами с грозами. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 4-9 °, в западных областях 1-6 ° тепла; днем 14-19 °, в западных и северных областях 9-14 °.

В Карпатах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 12-14 °.

Теги:   Дождь Весна Прогноз погоды

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 13:05

img
Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
"Клекочущие орлы": в Украину прибудет элитный десант из США
Бокс

Сегодня, 16:30

img
Промоутер Усика рассказал, когда украинец будет драться с Джошуа

ТОП 3

События

Вчера, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
15731
События

Сегодня, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15038
События

7 апреля, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
13615