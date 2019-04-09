Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали дожди Сегодня, 14:04 205 Цей матеріал також доступний українською pixel2013/Pixabay Теплые дни омрачит дождь pixel2013/Pixabay

В ближайшие дни погоду в Украине определит теплая и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме восточных областей и Приазовья по всей территории страны ожидаются небольшие дожди, днем в центральных и южных областях пройдут умеренные дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 °, днем 14-19 °, в центральных и восточных областях местами 20-23 °; в большинстве западных областей ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °.

В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 ° тепла, днем 15-17 °.

В четверг, 11 апреля, прогнозируются небольшие дожди, в центральных и восточных областях - умеренные дожди, местами с грозами. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 4-9 °, в западных областях 1-6 ° тепла; днем 14-19 °, в западных и северных областях 9-14 °.

В Карпатах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0-3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 12-14 °.