Грозы и похолодание. Синоптики предупредили о постепенном снижении температуры
Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах (Фото:Pixabay)
Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах, а также о постепенном снижении температуры ближайшие три дня, 13−15 июня.
Погода на 13 июня
По данным Укргидрометцентра, в понедельник в ряде областей пройдут дожди. Грозы ожидаются во Львовской, Волынской, Херсонской, Днепровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Ночью температура в западных регионах опустится до +14 градусов, а в северных, южных и восточных областях — до +16 — +17 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов почти во всех регионах страны. Ветер северный, 3−8 м/с.
В Киеве 13 июня осадки не ожидаются. Температура ночью +17 — +19 градусов, а днем +28 — +30 градусов.
Погода на 14 июня
Укргидрометцентр предупреждает, что во вторник практически на всей территории Украины ожидаются грозы, только в западных регионах будет солнечно.
В западных и северных областях температура ночью опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +25 градусов. В центральных, восточных и южных областях ночью ожидается +14 — +20 градусов, а днем — до +31 градуса. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с.
В Киеве во вторник ожидается дождь и местами кратковременные грозы. Температура ночью — +16 — +18 градусов, а днем — +23 — +25 градусов.
Погода на 15 июня
В среду грозы ожидаются в восточных регионах страны, Днепропетровской и Запорожской областях, а на остальной территории Украины будет облачно и без осадков.
Ночью в западных, северных и центральных областях температура опустится до +10 — +14 градусов, а днем не поднимется выше +25 градусов. На востоке и юге ночью ожидается +15 — +19 градусов, а днем — +25 — +27 градусов.
В Киеве в среду ночью будет +11 — +13, а днем — +21 — +23, без осадков.
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