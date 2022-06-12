Грозы и похолодание. Синоптики предупредили о постепенном снижении температуры 12 июня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах (Фото:Pixabay)

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах, а также о постепенном снижении температуры ближайшие три дня, 13−15 июня.

Погода на 13 июня

По данным Укргидрометцентра, в понедельник в ряде областей пройдут дожди. Грозы ожидаются во Львовской, Волынской, Херсонской, Днепровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Видео дня

Ночью температура в западных регионах опустится до +14 градусов, а в северных, южных и восточных областях — до +16 — +17 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов почти во всех регионах страны. Ветер северный, 3−8 м/с.

В Киеве 13 июня осадки не ожидаются. Температура ночью +17 — +19 градусов, а днем +28 — +30 градусов.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

Погода на 14 июня

Укргидрометцентр предупреждает, что во вторник практически на всей территории Украины ожидаются грозы, только в западных регионах будет солнечно.

В западных и северных областях температура ночью опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +25 градусов. В центральных, восточных и южных областях ночью ожидается +14 — +20 градусов, а днем — до +31 градуса. Ветер преимущественно северо-западный, 5−10 м/с.

В Киеве во вторник ожидается дождь и местами кратковременные грозы. Температура ночью — +16 — +18 градусов, а днем — +23 — +25 градусов.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

Погода на 15 июня

В среду грозы ожидаются в восточных регионах страны, Днепропетровской и Запорожской областях, а на остальной территории Украины будет облачно и без осадков.

Ночью в западных, северных и центральных областях температура опустится до +10 — +14 градусов, а днем не поднимется выше +25 градусов. На востоке и юге ночью ожидается +15 — +19 градусов, а днем — +25 — +27 градусов.

В Киеве в среду ночью будет +11 — +13, а днем — +21 — +23, без осадков.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

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