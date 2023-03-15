Метеорологическая весна. Какая температура воздуха будет в самые теплые дни марта 15 марта, 11:28 Наступила метеорологическая весна (Фото:Konstanttin / depositphotos)

Приход метеорологической вены высчитывается по среднесуточной температуре, которая стабильно должна превышать 0 градусов.

На сегодняшний день метеорологическая весна наконец-то, пришла практически во все регионы страны. К примеру, в Киеве, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ее приход состоялся на шесть дней позже, чем обычно.

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Тепло все увереннее распространяется по всей территории Украины, а самые солнечные и теплые дни ожидаются со следующей недели.

В Киеве после похолодания в ближайшие дни начнет теплеть, начиная с выходных дней. Самые теплые дни без осадков с 21 по 25 марта, когда установится дневная температура +16 градусов, ночная +6+8 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Одессе уверенное потепление с ближайших выходных дней увеличит дневной градус с +15 начиная с 25 марта, до +20 в понедельник 27 марта. Ночная температура от +9 до +11 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове потеплеет в ближайшие выходные дни до +15 градусов днем и +2 градусов ночью. Затем самыми теплыми днями без осадков будут 22 и 25 марта, с дневной температурой +17+18 градусов, ночной +7 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Харькове самыми теплыми днями без осадков будут 25 и 26 марта. Дневная температура в эти дни +17+20 градусов, ночная +8+10 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре дневная температура воздуха разгонится до летней. С 22 марта она подымится от +14 до +25 днем 29 марта. Ночная температура в эти дни от +6 до +12 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo