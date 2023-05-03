Вскоре непогода. Откуда придет похолодание и где оно будет с грозами и заморозками 3 мая, 10:52 Непогода во второй половине недели (Фото:Ed Leszczynskl / unsplash)

Синоптики предварительно предупреждали об ухудшении погодных условий во второй половине недели.

Начиная с сегодняшнего дня 3 мая, в западной части страны наблюдается снижение температуры воздуха, переменная облачность и кратковременные дожди. Однако на юге, востоке и в центральной части страны царит тепло с переменной облачностью. Средняя температура на западе +14+16 градусов, в других областях +17+19 градусов.

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Фото: Погода в Украине 3 мая / meteo

Погода 4 мая будет похожа на предыдущий день. С той лишь разницей, что дожди распространятся и на северную часть страны.

Фото: Погода в Украине 4 мая / meteo

Погода 5 мая будет дождливая почти на всей территории Украины. На Закарпатье и Харьковщине существует вероятность дождей с грозами. Средняя температура воздуха на западе +7+15 градусов, в других областях +16+18 градусов.

Фото: Погода в Украине 5 мая / meteo

В субботу 6 мая от дождей отдохнет вся страна. Но, по всей ее территории, сильнее начнет ощущаться понижение температуры воздуха. В среднем от +3 до +15 градусов. В Закарпатье возможны заморозки на почве до -5 градусов.

Фото: Погода в Украине 6 мая / meteo

В воскресенье 7 мая в западную часть страны вернутся ливни. В других областях сухо и прохладно. Средняя температура воздуха +3+15 градусов.

Фото: Погода в Украине 7 мая / meteo