Последние проявления зимы. Кто почувствует понижение температуры на этой неделе 14 марта, 12:07 Изменчивая погода на этой неделе (Фото:mcgphoto / depositphotos)

Сегодняшние порывы ветра до 15−20 м/с быстро изменят потепление на похолодание, которое продержится на всей территории страны до выходных дней.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, в среду и четверг в западных областях умеренные осадки, дождь с переходом в мокрый снег, температура в течение суток 15 марта 3−9 градусов тепла, 16 марта 0−6 градусов тепла. На остальной территории преимущественно без осадков, только в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем местами небольшой дождь, температура ночью от 4° до 2° мороза, днем 7−14° тепла.

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В пятницу без осадков, лишь в восточных областях, ночью 17 марта и в юго-восточной части местами небольшой дождь. (ночью с мокрым снегом). Температура 17 марта ночью 1−7° тепла (в западных и северных областях около 0°), днем 5−11° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

В Киеве к выходным дням дневная температура упадет с +11 до +6 градусов. Возможен дождь и мокрый снег. Ночная температура будет снижаться от +3 до +0 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре к выходным дням дневная температура будет +9+11 градусов. Относительное тепло испортят осадки в виде дождя. Ночная температура от 0 до +6 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове к выходным дням средняя дневная температура составит +8 градусов. Днем с 15 по 17 марта пройдет дождь. Ночная температура от -1 до +3 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове к выходным дням дневная температура упадет с +17 до +7 градусов. Возможен дождь и мокрый снег. Ночная температура будет снижаться от +4 до -2 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе к выходным дням дневная температура будет колебаться от +8 до +11 градусов. Осадки не предполагаются. Ночная температура +4+5 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo