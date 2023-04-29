Осторожно, заморозки. Синоптик предупредила о вероятности похолодания в нескольких областях 29 апреля, 05:30 Заморозки в нескольких областях (Фото:Anton Kudryashov / pexels)

Надоевшие дожди наконец-то уберутся из значительной части Украины, но вместо них некоторым уже сегодня ночью посчастливилось почувствовать ночные заморозки.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что природа продолжает капризничать и в ближайшее время для одних она преподнесет сюрприз в виде дождей на фоне потепления, в некоторых местах даже с грозами, а для других — уже никому не нужные заморозки.

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По словам синоптика, сегодняшние заморозки из западных областей, Житомирщины и Винницкой области до завтра могут распространиться на север и центр.

«Ночи остаются в Украине холодными.

В столице и окрестностях 29−30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть вероятность заморозков!

Помещения медленно прогреваются, поэтому одевайтесь все же потеплее.

Дожди позволят передохнуть днем в субботу — в большинстве областей Украины будет сухо. Выбирайте лучшее этот день для дел и прогулок на воздухе.

В воскресенье снова пройдут дожди на западе и в восточной части. На остальной территории Украины 30 апреля — сухо.

Температура будет скакать, где тепло, где-то заливы холода — будем ежедневно следить за градусами."

Карта температуры воздуха на ночь 29 апреля

Фото: Наталья Диденко / facebook