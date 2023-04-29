Осторожно, заморозки. Синоптик предупредила о вероятности похолодания в нескольких областях
Заморозки в нескольких областях (Фото:Anton Kudryashov / pexels)
Надоевшие дожди наконец-то уберутся из значительной части Украины, но вместо них некоторым уже сегодня ночью посчастливилось почувствовать ночные заморозки.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что природа продолжает капризничать и в ближайшее время для одних она преподнесет сюрприз в виде дождей на фоне потепления, в некоторых местах даже с грозами, а для других — уже никому не нужные заморозки.
По словам синоптика, сегодняшние заморозки из западных областей, Житомирщины и Винницкой области до завтра могут распространиться на север и центр.
«Ночи остаются в Украине холодными.
В столице и окрестностях 29−30 апреля, особенно при прояснениях, ночью есть вероятность заморозков!
Помещения медленно прогреваются, поэтому одевайтесь все же потеплее.
Дожди позволят передохнуть днем в субботу — в большинстве областей Украины будет сухо. Выбирайте лучшее этот день для дел и прогулок на воздухе.
В воскресенье снова пройдут дожди на западе и в восточной части. На остальной территории Украины 30 апреля — сухо.
Температура будет скакать, где тепло, где-то заливы холода — будем ежедневно следить за градусами."
Карта температуры воздуха на ночь 29 апреля