Сойдутся тепло и холод. Синоптик предупредила об областях, которые в ближайшие дни будут полюсом холода 4 апреля, 16:07 Завтра сойдутся тепло и холод (Фото:ALTEREDSNAPS/pexels)

Ожидаемое похолодание на территории Украины завтра сойдется с теплом.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о погодных контрастах в ближайшее время. Уже завтра в Украине будет от -4 градусов мороза ночью на западе до +18 градусов днем на востоке.

Видео дня

«5 апреля ночью ожидается в западных областях Украины 0−5 градусов мороза, в большинстве областей +2+6 градусов, на востоке и юге до +8 градусов.

Завтра днем предполагается в южной части и в восточных областях +12+16 градусов, в Луганской области до +18 градусов.

В западных областях — холодяка, не выше +1+5 градусов.

В северных областях самой холодной будет Житомирщина, +3+6 градусов, в Киевской и Черниговской областях +10+14, а в Сумской — до +15+17 градусов!

В центральных областях также разные мнения относительно весеннего состояния атмосферы: в Винницкой области +5, Черкасской и Кропивницкий с районами +11 +13, на Полтавщине до +15, а в Днепре с районами вероятно до +17 градусов.

Преобладает в Украине влажная погода, будут идти периодические дожди, чередующиеся с просто плотной облачностью.

Там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом.

Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15−20 метров в секунду.

В Киеве 5 апреля ночью и утром будет дождливая погода, в окна будет барабанить, а днем осадки будут прекращаться. Днем будет сильный ветер северо-восточного направления. Но как компенсация за непогоду завтра немного потеплеет. В течение дня воздух в столице прогреется до +9+11 градусов.

Дальше по неделе дожди и дожди. С перерывами, конечно, влаги будет предостаточно.

Температура воздуха немного выровняется, однако западные области пока остаются украинским полюсом холода".