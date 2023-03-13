Наконец-то антициклон. Синоптик сообщила о потеплении в ближайшие дни 13 марта, 10:50 Потепление уже совсем скоро (Фото:Noppharat_th/depositphotos)

Наша усталость от выходок марта с его изменчивой погодой наконец-то будет вознаграждена потеплением.

Вчера и сегодня с утра во многих регионах страны остро ощутились очередные колебания природы — отпустить уже зиму или дать ей еще немного погостить? Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о том, что вскоре нам удастся насладиться настоящим весенним теплом.

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«В целом синоптическая ситуация в Украине 13 марта такая.

Антициклон с центром над Черным морем обусловит почти всюду в Украине сухую погоду, а на востоке, юге и в центре даже с солнышком.

На севере — без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумщины.

В западных областях облачно, на Волыни и Ровенщине возможен небольшой дождь. (ночью с мокрым снегом).

Температура воздуха в течение дня завтра поднимется, ожидается +5+10 градусов.

В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Ночью -1−3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.

Во вторник тепла в Украине еще станет больше, в западных областях вероятно до +15+17 градусов!

Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите, завтра-после завтра будет лучше".