Снова дождливая неделя. В нескольких областях ненастье будет сопровождаться грозами и шквалистым ветром 17 апреля, 10:41 Цветы после апрельского дождя (Фото:sssss1gmel/depositphotos)

На этой неделе антициклон, расположенный над Средней Азией и Казахстаном, принесет в Украину теплые и влажные воздушные массы.

В большинстве областей снова будут идти дожди, кое-где с грозами и шквалистым ветром. Температурный фон, хоть и с некоторыми колебаниями, будет приближен к средним многолетним показателям .

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Какая погода в Украине будет сегодня в понедельник, 17 апреля

Почти на всей территории страны переменная облачность, без существенных осадков. В западной части возможны умеренные дожди. Ветер восточный, 7−12 м/с, в юго-восточной части Украины в первой половине дня возможны порывы до 15−20 м/с. На Азовском море шторм. Средняя температура воздуха ночью +3+8 градусов, днем +11+16, в Крыму +16+21 градус.

Какая погода в Украине будет во вторник, 18 апреля

На большинстве территорий без существенных осадков. Как исключение, в Одесской области, местами в Крыму и западных областях вероятность небольшого дождя. Ветер восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +3+8 градусов, днем +11+16, в южных областях и Крыму +15+20 градусов.

Какая погода в Украине будет в среду 19 апреля

Под влиянием атмосферных фронтов Черного моря, в южных и западных областях дожди, днем они распространятся на восточные и центральные области. В Крыму и в Приазовье грозы, местами с градом. Ветер восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +11+16, в Крыму и центральных областях +13+18 градусов.

Какая погода в Украине будет в четверг 20 апреля

Установится облачная и неустойчивая погода. Днем в Крыму и в большинстве южных областей сильные дожди. Только в северных областях и в Полесье без существенных осадков. Ветер восточный / северо-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +12+17 градусов, кое-где до +20 градусов.

Какая погода в Украине будет в пятницу 21 апреля

Днем в южных, центральных, восточных и западных областях дождливая погода. В северной части и в Полесье без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +12+17 градусов.

Какая погода в Украине будет в субботу 22 апреля

В южных и восточных областях ожидается дождливая погода, на остальной территории Украины под влиянием нового антициклона осадков не предполагается. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+8, днем +12+17 градусов.

Какая погода в Украине будет в воскресенье 23 апреля

На всей территории Украины, за исключением Крыма, сухо и малооблачно. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2+7, днем +15+20 градусов.