Метеорологическое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра назвали области Украины, где ожидается сильный ветер и значительный дождь

Дожди, местами с мокрым снегом , которые сейчас идут в Украине, вскоре усилятся в нескольких областях.

Синоптики Укргидрометцентра сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По их прогнозу, в четверг, 12 ноября, ночью в восточных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, днём в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях пройдут сильные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Фото: Метеорологическое предупреждение на 12 ноября / meteo.gov.ua

Какая погода будет в Украине в четверг, 12 ноября

В западных областях облачно, умеренный, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха 0 +2 градуса, дневная +2 +4 градуса.

В северных областях облачно, небольшой дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +2 +4 градуса, дневная +2 +5 градусов.

В центральных областях облачно, небольшой дождь. Ночная температура 0 +2 градусов, дневная +2 +4 градуса.

В южных областях облачно, умеренный, местами сильный дождь. Ночная температура воздуха +3 +7 градусов, дневная +7 +10 градусов.

В восточных областях облачно, небольшой, местами сильный дождь. Ночная температура воздуха +3 +5 градусов, дневная +5 +7 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +10 градусов, дневная +13 +15 градусов.