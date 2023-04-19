Похолодает, но не везде. Синоптик назвала области, на которые завтра не распространится понижение температуры
Похолодание в четверг (Фото:AmeliaFox / depositphotos)
Синоптики заранее предупредили о похолодании в четверг и отметили, что этот день будет пасмурным почти на всей территории нашей страны.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, еще раз подтвердила ухудшение погодных условий в четверг и подчеркнула, что оно не коснется нескольких областей. В них сохранится сегодняшняя приятная и теплая настоящая весенняя погода.
«Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди.
Температура воздуха в течение дня составит скромные +8+13 градусов.
Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине (неожиданность!) и в большинстве южной части, ожидается +12+16 градусов.
В Киеве 20 апреля также дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10, +11 градусов.
В выходные, когда многие поедут убирать, приводить в порядок могилы близких, в большинстве областей Украины будет тепло, однако не без дождей.
А пока завтра — похолодание и влажная погода".
Итак, готовим зонты, непромокаемую одежду и обувь и успокаиваем себя мыслью о том, что в ближайшей перспективе сможем радоваться теплу.