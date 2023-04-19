Похолодает, но не везде. Синоптик назвала области, на которые завтра не распространится понижение температуры 19 апреля, 16:18 Похолодание в четверг (Фото:AmeliaFox / depositphotos)

Синоптики заранее предупредили о похолодании в четверг и отметили, что этот день будет пасмурным почти на всей территории нашей страны.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, еще раз подтвердила ухудшение погодных условий в четверг и подчеркнула, что оно не коснется нескольких областей. В них сохранится сегодняшняя приятная и теплая настоящая весенняя погода.

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«Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди.

Температура воздуха в течение дня составит скромные +8+13 градусов.

Теплее всего будет на Волыни, Ровенщине (неожиданность!) и в большинстве южной части, ожидается +12+16 градусов.

В Киеве 20 апреля также дождь, облачно и похолодание. Максимальная температура воздуха предполагается +10, +11 градусов.

В выходные, когда многие поедут убирать, приводить в порядок могилы близких, в большинстве областей Украины будет тепло, однако не без дождей.

А пока завтра — похолодание и влажная погода".

Итак, готовим зонты, непромокаемую одежду и обувь и успокаиваем себя мыслью о том, что в ближайшей перспективе сможем радоваться теплу.

Фото: Наталья Диденко / facebook