От непогоды до почти весны. Синоптик сообщила, где в ближайшее время ожидается дождь с мокрым снегом и назвала самый тёплый день недели

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала, какая погода ожидается в Украине во вторник, 10 ноября, и сообщила, когда в стране ожидается кратковременное потепление и очередное похолодание.

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«Началась новая метеорологическая неделя, и в ней будет много интересного с точки зрения синоптики. Однако сначала о погоде во вторник. 10 ноября самая холодная ночь ожидается в западных областях Украины, 0 −4 градуса. На остальной территории минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +6 градусов. Дневные часы завтрашнего дня будут, конечно, теплее: на юге и западе ожидается +4 +9 градусов, в южной части местами +10 +12 градусов. На севере, в центральных областях и на востоке Украины +3 +7 градусов. Большую часть суток погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. И только вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. На Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления, будьте осторожны», — отметила специалист.

Диденко сообщила, какая температура воздуха ожидается во вторник в Киеве и в какие дни температура воздуха поднимется до аномальных показателей, а затем снова снизится.

«В Киеве 10 ноября ожидается ветреная погода, осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет колебаться около +5 +6 градусов. На текущей неделе самая высокая температура воздуха ожидается в южной части Украины, там столбики термометров поднимутся до +10 +14 градусов, в Крыму — до +16 градусов. В целом в Украине неделя не будет слишком холодной, а в пятницу, 13 ноября, температура вообще подскочит вверх, везде ожидается кратковременное ощутимое потепление. Однако уже с ближайших выходных, с 14-го и 15-го ноября, температура воздуха в Украине начнёт снижаться. Как видите, прогнозируемые сроки похолодания меняются. Именно поэтому мы внимательно следим за изменениями прогнозных моделей», — подчеркнула эксперт.