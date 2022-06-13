Даже в южных областях. Синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине 13 июня, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Синоптик обещает спад жары уже на этой неделе (Фото:pexels/Engin Akyurt)

Последняя неделя была в Украине очень жаркой, солнечной и с минимальным количеством осадков. Наталка Диденко прогнозирует понижение температуры во вторник, 14 июня.

Летний зной ненадолго отступит с территории Украины и даст возможность восстановиться. Синоптик обещает спад жары уже на этой неделе.

В западных областях вторник будет достаточно прохладным: +18…+24 °C. В северных регионах, Винницкой, Черкасской области и Кропивницком уже гораздо комфортнее: +22…+28 °C. В Полтавской области, Днепре, в южных и восточных областях во вторник еще жарко: +27…+32 °C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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За счет движения атмосферного фронта, осадки выпадут очень неравномерно: ночью дожди прогнозируют в Винницкой и западных областях. Утром дожди ожидают в центральных и северных областях, а вечером в восточных.

В Киеве 14 июня столбик термометра покажет +24…+25 °C. Осадки возможны утром или в первой половине дня.

В течение следующих нескольких дней жара уйдет даже из южных регионов, а также с Востока.

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