Резкая перемена. Насколько снизится температура и как долго продлится похолодание

6 июля, 18:47
Синоптики прогнозируют снижение температуры и комфортную погоду (Фото:Dakota Roos/Unsplash)

Синоптики прогнозируют снижение температуры и комфортную погоду (Фото:Dakota Roos/Unsplash)

Прогнозы синоптиков говорят о постепенном снижении температуры воздуха сразу в нескольких областях Украины. Похолодание ожидается в ближайшее время.

Совсем недавно на большей части территории Украины была изматывающая жаркая погода с минимальным количеством осадков. Однако уже с 7 июля синоптики прогнозируют снижение температуры и комфортную погоду. Наталка Диденко сообщает, что температура в западных областях уже достигла +16…+19 °C.

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В следующие несколько дней температура снизится также в северных и центральных областях. Средние показатели в дневное время около +22…+28 °C.

Исключением станут восточные, южные области, а также Днепропетровская область. Здесь все еще жарко, а столбик термометра поднимается до +30…+35 °C. В Одесской и Николаевской областях жару несколько сгладят дожди и грозы.

Наталка Диденко объясняет такие перепады температуры движением атмосферного фронта. Контрасты колеблются от +16 до +34 °C. Также синоптик предупредила о порывистом ветре и грозах во время которых стоит проявить дополнительную осторожность.

В Киеве, начиная с 7 июля прогнозируют похолодание до +24 °C, такая погода продлится еще как минимум неделю. На остальной территории страны похолодание также задержится на несколько дней, а в южные и восточные области прохлада придет после 10−11 июля.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Похолодание Прогноз погоды Синоптики Погода

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