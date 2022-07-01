Отдых от жары только ночью и грозы на западе — прогноз погоды на выходные. 1 июля, 13:18 На выходных по всей территории Украины будет жаркая погода, но ночью будет немного прохладнее (Фото:jonathansautter/pixabay.com)

В ближайшие дни погода в Украине, по данным Sinoptik.ua, будет жаркой, однако при этом во многих областях пройдут сильные дожди с грозами.

Погода на выходных

На всей территории страны днем в выходные будет жаркая погода — +27…+30 °С. В среднем на градус жарче ожидается в Одесской, Николаевской и Черкасской областях. К счастью, ночью от жары можно будет немного отдохнуть. Так, в западных областях термометры покажут +16…+19 °С, в центре и на юге – +14…+16 °С, на севере и в восточных регионах — +11…+15 °С.

Видео дня

В субботу в Ровенской, Волынской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье ожидаются грозы. На прогулку, шоппинг или встречу стоит взять зонтик, поскольку непогода может затянуться на целый день. В воскресенье дожди пройдут в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории страны в субботу и воскресенье будет ярко светить солнце, поэтому тщательно защищайтесь от него головными уборами, одеждой из легких натуральных тканей и косметическими средствами с SPF (не ниже 50). Также не забывайте о водном балансе – активно пейте обычную воду (не менее 2 л в день) и сезонные компоты.

Аллергопрогноз

Защитные маски все еще понадобятся аллергикам – в Украине сохраняется высокая концентрация пыльцы луговых трав в воздухе. Рекомендуем принимать душ и стирать одежду после каждой прогулки и по возможности установить один из современных бризеров.

Погода в понедельник

4 июня дожди и грозы ожидаются в южных областях Украины (кроме Херсонской), а также в Центре, на Севере и Востоке ( за исключением Луганской области). Термометры при этом покажут до +31…+32 °С днем и +17…+20 °С ночью. В западных областях погода в начале недели будет жаркой и сухой — до +29…+31 °С днем и +17…+19 °С ночью.

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