Бесконечные дожди. Синоптик рассказала, когда появится возможность отдохнуть от осадков 12 апреля, 13:31 Сезон дождей и ливней скоро закончится (Фото:londondeposit / depositphotos)

Частые дожди наталкивают на мысль о том, что природа что-то знает и, пока есть такая возможность, щедро поливает землю.

Синоптик Наталия Птуха, в интервью для NV, рассказала о том, сколько еще будут идти дожди и стоит ли рассчитывать на сухую и теплую погоду в ближайшее время. По ее словам, дождливая погода идет на спад и скоро наступит период без ливневых осадков.

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«Уже 13−14 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей облачно с прояснениями, время от времени небольшой дождь может быть, а на остальной территории — переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь 13 апреля на севере местами небольшой дождь.

15−16 апреля будет определенная перестройка, но дожди до сих пор будут не исключены.

Если 15 апреля у нас в западных, а днем в большинстве центральных и северных областей небольшие и умеренные дожди, то 16 апреля, по предварительным прогнозам, в большинстве областей кроме востока еще дождливо. Это очередной атмосферный фронт, он уже с юго-запада будет к нам приближаться. Но в то же время с северо-востока будет усиливаться антициклон. И это противостояние — циклона и антициклона — как раз будет в ближайшие выходные. Есть небольшой шанс, мы очень надеемся, что антициклон сможет активизироваться и вытеснить эти атмосферные фронты, но пока большинство схем просчитывают, что 16 числа может быть дождь в большинстве областей, кроме восточной части.

В дальнейшем ситуация будет меняться. Конечно, дожди еще могут быть, но в большинстве областей — больше прояснений и спокойная ситуация.

Общая тенденция на вторую половину апреля такова, что будет меньше дождей, будет более сухая погода. Основная часть осадков пришлась на первую половину апреля".