К +17. Синоптики предупредили, когда закончится потепление в Украине 9 декабря, 19:22 Прогноз погоды в Украине — сколько будет продолжаться тепло в декабре (Фото:Unsplash/Sindy Strife)

Метеорологи предупреждают, что в Украине началась оттепель, которая на несколько дней повлияет на все области. Рассказываем, сколько будет продолжаться потепление и какая будет погода в Украине.

После мороза и снегопада в начале декабря в Украине начинается резкое потепление, которое уже ощущают некоторые области с 8 декабря. Метеорологи предупреждают, что теплая погода в декабре долго не продержится.

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Я сообщает Укргидрометцентр, на выходных на части территории Украины будут незначительные осадки и существенное потепление.

«В ближайшую ночь в западной части сильный дождь и мокрый снег, в восточных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков; завтра днем в большинстве областей дожди, Одесской, Николаевской и Винницкой без осадков. В южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман, в северной части страны на дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении.

11 декабря в Карпатском регионе Укргидрометцентр передает значительные осадки, на остальной территории ночью небольшой, днем умеренный дождь, в северных и центральных областях местами сильный дождь.

12 декабря в западных областях снег, на дорогах гололед, на остальной территории временами дождь.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2°-7° тепла, в южной части и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 9°-14° тепла, в Крыму до 17°.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на западный, 5-12 м/с, в восточных, 11-12 декабря и в южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью 0-5° тепла, днем 5-11° тепла, в южной части ночью и днем плюс 7-15°.

В понедельник 12 декабря в западных областях температура ночью и днем ожидается 0-5° мороза; на остальной территории ночью и днем 3-8° тепла, в центральных областях и южной части 6-13°.

Известная синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале сообщила, что в Украине в выходные можно ожидать до 17° тепла.

Она предупреждает, что 10-11 декабря будет наблюдаться активная атмосферная деятельность.

«Осложнение погоды, круть-верть с давлением, фазой осадков, градусами, дождь, круть-верть ветруган, соответственно, головы могут болеть, артериальное давление будет скакать, голову от подушки или клавиатуры поднять нужно будет с особыми усилиями», - говорит она.

В субботу, 10 декабря, по ее прогнозам будут дожди, на западе с мокрым снегом, временами сильные осадки. Ветер будет с юго-востока, порывистым, до уровня сильного ветра.

Тем не менее, температуру воздуха она обещает достаточно высокую для декабря.

10 декабря ожидается в западных, северных и восточных областях +4 ° +9 °, в центральных +6 ° +12 °, в южной части +10 ° +14 °, в Крыму до +17 °.

В Киеве в субботу 10 декабря ожидается дождливая ветреная погода. Но будет тепло, днем до +5°

В воскресенье, 11 декабря возможно повышение температуры воздуха до +10°.

«Уже с середины следующей недели потепление сменится морозным похолоданием. Все-таки зима. Поэтому готовимся к синоптическим интересным событиям соответственно и ответственно. Главное – знаем, чего ожидать, имеем внутренние и внешние ресурсы, держим себя в правильном тонусе», – посоветовала Наталья Диденко.