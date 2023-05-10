«Парад заморозков завершается». Синоптик порадовала прогнозом об ощутимом потеплении уже в скором времени
Ощутимое потепление уже скоро (Фото:oksixx/depositphotos)
Наконец-то на Украину надвигается потепление, которое избавит нас от надоевшей верхней одежды.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила прекрасную новость о завершении периода заморозков и предупредила, когда можно ожидать ощутимого потепления.
«Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков.
Поэтому про завтрашние сутки — чуть позже, потому что пальцы от холода мерзнут щелкать клавиатурой.
На карте внизу прогноз температуры воздуха на воскресенье, 14 мая.
Как видите, май о нас не забыл, наконец-то погреемся.
Температура воздуха в выходные повысится наконец в большинстве областей Украины и составит +17+22 градуса.
Ну и прекратятся заморозки!
Но все же возвращаемся к завтрашним суткам.
В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки.
Завтра днем температура воздуха будет еще слабее +13+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке +9+11 градусов.
Ночью 11 мая дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно.
Сегодня днем в восточных областях. местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди.
В южной части и на западе без существенных осадков.
В Киеве 11 мая ночью — луна и звездочки, ясно, завтра днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя.
Температура воздуха ночью +5 градусов, завтра днем +15 градусов.
Завершение недели — пятница, суббота, воскресенье — отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы.
Ожидаем +20 градусов!
Уже в скором времени"!