«Парад заморозков завершается». Синоптик порадовала прогнозом об ощутимом потеплении уже в скором времени 10 мая, 13:45 Ощутимое потепление уже скоро (Фото:oksixx/depositphotos)

Наконец-то на Украину надвигается потепление, которое избавит нас от надоевшей верхней одежды.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила прекрасную новость о завершении периода заморозков и предупредила, когда можно ожидать ощутимого потепления.

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«Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков.

Поэтому про завтрашние сутки — чуть позже, потому что пальцы от холода мерзнут щелкать клавиатурой.

На карте внизу прогноз температуры воздуха на воскресенье, 14 мая.

Как видите, май о нас не забыл, наконец-то погреемся.

Температура воздуха в выходные повысится наконец в большинстве областей Украины и составит +17+22 градуса.

Ну и прекратятся заморозки!

Но все же возвращаемся к завтрашним суткам.

В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки.

Завтра днем температура воздуха будет еще слабее +13+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке +9+11 градусов.

Ночью 11 мая дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно.

Сегодня днем в восточных областях. местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди.

В южной части и на западе без существенных осадков.

В Киеве 11 мая ночью — луна и звездочки, ясно, завтра днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя.

Температура воздуха ночью +5 градусов, завтра днем +15 градусов.

Завершение недели — пятница, суббота, воскресенье — отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы.

Ожидаем +20 градусов!

Уже в скором времени"!

Фото: Наталья Диденко / facebook