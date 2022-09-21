Настоящая осень. Сколько продлятся дожди и похолодание в Украине 21 сентября, 12:13 Синоптики рассказали, как долго в Украине продлится похолодание и дождливая погода (Фото:kiev.informator)

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время украинцам следует вооружиться дождевиками, зонтиками и теплой одеждой.

По данным gismeteo, в большинстве регионов Украины будут продолжаться переменные дожди, а также во многих городах не стоит ожидать потепления.

В Киеве до конца сентября дожди не прекратятся, разве что будет меняться их интенсивность. Первый безоблачный день придется аж на 4 октября. Вместе с тем первое солнце ненадолго выйдет из-за облаков уже в субботу 23 сентября. До 26 сентября температура будет держаться в районе отметки 13 ° C, после чего в следующие четыре дня произойдет потепление.

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Согласно предварительному прогнозу, октябрь также будет прохладным и дождливым. В конце месяца температура может существенно опуститься даже до 4 градусов.

Погода в Киеве на месяц / Фото: gismeteo

В Днепре будет дождь меньше, чем в столице, а температура до конца месяца будет колебаться в диапазоне 16-18 градусов, поднимаясь до +21 °C. Октябрь в Днепре будет относительно солнечным, дожди будут регулярными, но не ежедневными и не слишком сильными.

Погода на месяц в Днепре / Фото: gismeteo

В Харькове конец сентября будет солнечным с переменной облачностью. Температура воздуха будет держаться отметки 16 °C, иногда поднимаясь до 17-22 °C.

В октябре солнце будет редко выходить над городом, а подавляющее большинство времени будут идти небольшие дожди.

Погода на месяц в Харькове / Фото: gismeteo

Во Львове последний день сентября обрадует жителей безоблачным солнечным днем и температурой +15 °C. К тому же в городе будет достаточно влажно, сильные дожди будут чередоваться с менее сильными.

Солнечным и бездождливым будет 1 октября и температурой 17 °C. Согласно прогнозу, после этого температура воздуха будет только спадать. Погода в октябре во Львове будет пестрая: сильные дожди будут чередоваться с безоблачным солнцем и полуоблачно-полуоблачными дождливыми днями.

Погода во Львове на месяц / Фото: gismeteo

В Одессе, по сравнению с другими городами, будет теплее всего: до конца сентября ее жители смогут насладиться солнечными днями, когда температура кое-где будет достигать +25 °C. Дожди в Одессе предсказывают, однако в значительно меньшем количестве, чем в северных регионах.

Октябрь в Одессе будет достаточно солнечным, отчасти облачным. Температура днем не будет опускаться ниже +11 °C.

Погода в Одессе на месяц / Фото: gismeteo

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет бабье лето.

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