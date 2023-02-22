Завершение зимы. Когда в Украину вернется весенняя погода — синоптик 22 февраля, 16:25 Потепление в пятницу (Фото:watman / depositphotos)

В последние дни зимы особенно остро ощущается желание ощутить весеннее тепло.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что переменчивая погода на стыке сезонов позволит нам вновь ощутить в воздухе аромат весны уже в ближайшую пятницу.

Видео дня

Всего несколько дней назад синоптическая ситуация на территории Украины резко изменилась, и мы сначала ощутили штормовые порывы ветра, а сейчас наблюдаем похолодание и любуемся, скорее всего, уже последними красивыми снежинками.

Несмотря на то, что еще в начале пятницы 24 февраля в Украине будет преобладать морозная погода, уже вечером в этот день температура начнет повышаться.

«Уже в пятницу снова меняется синоптическая ситуация, мы подходим к завершению февраля, к нам приближается весна. Весна — переходный сезон, такие сезоны у нас всегда характеризуются неустойчивой погодой и резкими изменениями. Мы видим, что сейчас уже даже конец февраля имеет такую неустойчивую погоду. То у нас ветер, дождь, потепление, то потом резкое похолодание. Видим до каких сильных морозов. С пятницы снова ожидаем определенное потепление и очередной атмосферный фронт с запада, вместе с порывами ветра и новой порцией осадков».