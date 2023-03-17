Курс на потепление. Синоптики рассказали о тенденциях погоды в ближайшие дни 17 марта, 15:35 Весеннее тепло не за горами (Фото:rdonar / depositphotos)

По данным Sinoptik.ua, весна накопила силы и с каждым днем теперь будет становиться все теплее.

В эти выходные некоторым регионам повезет — воздух там прогреется до +15 °С, а уже с понедельника ласковое весеннее солнце охватит своим теплом всю страну. Небольшие дожди пройдут на востоке страны в воскресенье. Однако ночью столбики термометров кое-где опустятся ниже 0 °C.

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Погода в субботу 18 марта

В субботу на большей части Украины ожидается переменная облачность, на западе страны день будет солнечным. Осадков не предполагается, поэтому можете смело планировать поход по магазинам, встречи с друзьями или долгожданную пробежку на стадионе. На западе, юго-западе, юго-востоке и юге страны воздух прогреется до +9…+12 °С, в северных, центральных и восточных регионах — до +7…+9 °С.

Ночью на западе возможны морозы до -5°С, в северных областях, а также в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет около 0 °C. На юге, в Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областях ночью обойдется без морозов — до +2…+5°С.

Погода в воскресенье 19 марта

Конец недели будет теплым и безоблачным в большинстве регионов. Небольшой дождь пройдет только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На западе страны столбики термометров покажут около +15 °С, на юге и в центре — +10…+12 °С, в восточных и северных областях — +6…+9 °С. Хороший день для любых домашних дел и маленьких радостей!

Ночью на большей части страны ожидается около 0 °C. На юге, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях будет теплее — до +4 °С. А холодными ночью будут на Буковине, Черниговщине и Сумщине — до -3 °С.

Погода в понедельник 20 марта

Неделя начнется с небольшой облачности, без осадков, лишь на западе страны пройдут небольшие дожди.

Погода в начале недели будет теплой по всей Украине. Днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях термометры покажут +9…+11 °С, в остальных регионах будет еще теплее — +12…+14 °С. Но шапки пока не спешите прятать: вечера и ночи еще прохладные +2…+4 °С.

Народные приметы и верования

Если на Конона, 18 марта, было тепло и солнечно, наши предки ожидали жарких лет. Если падал снег, готовились к засухе. Кстати, именно с 18 марта начинали первые огородные и полевые работы — пахали и удобряли землю.

Утренние заморозки 19 марта указывали, что холод может задержаться на целый месяц. Очень хорошей приметой считалось увидеть в этот день аистов. Так что, по возможности отправляйтесь на природу и смотрите белых птиц с черным признаком, вернувшихся в родные края.