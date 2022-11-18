«Интересная синоптическая ситуация». Синоптик рассказала, какую погоду несут Украине южные циклоны 18 ноября, 15:35 Какая будет погода в Украине и сколько будет продолжаться холод (Фото:Pexels.com)

В Украине ударили первые морозы и выпал снег. Сколько продержится холод и когда будет потепление — рассказала синоптик Наталья Диденко.

Популярная синоптик Наталья Диденко рассказала НВ, действительно ли зима для Украины началась с ноября, и как долго будут продолжаться морозы и снегопад. Ведь метеорологи прогнозировали теплую осень и зиму теплее, чем в 2021 году.

Видео дня

«Сейчас такой период, это абсолютно нормально, что пришло похолодание, появился первый мокрый снег. Словом, погода уже идет к глубокой осени и юной зиме. Сейчас наблюдается такая очень интересная синоптическая ситуация, я, например, ужасно ее люблю, хотя большинство граждан сетуют на такую погоду, и я в частности. Сейчас происходит такой синоптический процесс: к нам сериями перемещаются южные циклоны, южные – потому что формируются обычно над Балканами или в районе Средиземноморья. И их траектория с юго-запада через Украину. И потому периодически усложняется погода», – объяснила она.

Синоптик предупредила, что поздно вечером 18 ноября, в ближайшую ночь и 19 ноября утром в западных, северных областях и в некоторых центральных выпадет снег, будет мокрый снег, начнется налипание мокрого снега. Ветер усилится до 15-20 м/с, поэтому возможны даже вьюги.

На остальной территории Украины будет теплее, поэтому из-за циклона ожидаются осадки в виде дождя.

«Днем погода немного успокоится, отойдет этот циклон, потому что такой циклон обычно достаточно быстро перемещается, но я обязательно хочу вас всех предупредить о таких непростых погодных условиях в день работников украинской гидрометслужбы», ― добавила она.

В Киеве также ожидается снегопад с ночи до утра 19 ноября, днем 19 ноября будут сильные порывы ветра, однако до конца осадки должны прекратиться вместе с перемещением циклона.

«Пожалуйста, особенно владельцы автомобилей, сегодня просто умоляйте, поменяйте резину. Не забывайте включать фары, проверяйте, есть ли какая-нибудь лопатка и все, что нужно почистить от снега. Потому что в Киеве в основном снег будет выпадать ночью и утром. Но подчеркиваю еще раз, ночью и утром снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и порывы ветра к штормовым», ― предупредила Диденко.

До конца ноября в Украине будут продолжаться перепады погоды и периодические осадки. Это связано с новым циклоном, который ожидается 20-21 ноября. Он может принести не снег, а дождь.

«Мы знаем из опыта и профессионального, и чисто человеческого, что первый снег никогда не задерживается надолго и не превращается в какой-нибудь снежный покров, он так попугает немного. Я смотрю на следующей неделе, это скорее вторая половина недели, ожидается повышение температуры воздуха. Но это где-то на следующей неделе, а пока такие сложные погодные условия. Поэтому уже дождь нам будет легче переносить, и автомобилистам, и пешеходам, и коммунальным службам тоже», ― говорит она.

Наталья Диденко говорит, что в ближайшие дни со следующей недели в Украине погода будет +2+4, и даже до +6. С 20-21 ноября возможно потепление, и 21-22 числа ожидаются осадки в виде дождя, а не снега.