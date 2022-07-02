До +13 в июле. Будут ли в июле прохладные дни — синоптики назвали точные даты 2 июля, 08:06 Синоптики прогнозируют кратковременные снижения температуры в течение месяца (Фото:pexels/Suzy Hazelwood)

По прогнозам синоптиков июль будет изнуряюще жарким месяцем, а кроме того, осадки будут незначительными и кратковременными. Сухая погода усугубит высокую температуру. Тем не менее, синоптики обещают несколько прохладных дней.

Дни с самыми низкими температурами в июле ожидают жителей Харькова и Львова. Остальным городам стоит быть готовыми к более жаркой погоде с незначительным снижением температуры в некоторые даты.

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Харьков

16 июля в Харькове прогнозируют значительное снижение температуры воздуха, днем термометр покажет всего лишь +13 °C, а ночью +10 °C. В этот день осадков не ожидают, но погода будет облачной. Через неделю, 22 июля, температура составит +22 °C, что также будет довольно низким показателем, относительно других дней июля.

Фото: gismeteo.ua

Львов

Во Львове самыми холодными будут 9 и 12 июля с температурой около +17 °C в дневное время и +10 °C ночью. Небольшие дожди и облачная погода сделают температуру во Львове довольно умеренной в течение всего месяца.

Фото: gismeteo.ua

Киев

Жители столицы смогут насладиться прохладой в течение целой недели, с 8 по 16 июля. Температура воздуха составит +22 °C днем и +12…+16 °C ночью.

Фото: gismeteo.ua

Одесса

В Одессе самый прохладный день — воскресенье, 10 июля. Днем синоптики прогнозируют температуру до +20 °C, а ночью около +17 °C.

Фото: gismeteo.ua

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