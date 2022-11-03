Конец бабьего лета. Синоптикиня предупредила о резком похолодании и ухудшении погоды 3 ноября, 17:23 Погода в Украине — когда ждать резкого похолодания (Фото:Pexels.com)

Начало ноября встретило украинцев «бабьим летом», которое продолжается с конца октября, однако синоптики предупреждают, что резкое похолодание не за горами.

В некоторых областях Украины 3 ноября пошел продолжительный осенний дождь, однако это еще не стало причиной для снижения температуры. Народная синоптика Наталья Диденко предупреждает, что дождь в Украине будет несколько дней.

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«Сегодня обязательно возьмите зонты и – можно идти по делам или на прогулку. Завтра, 4 ноября, также будет сыро, дождь возможен, но днем будет прекращаться постепенно. Киевляне, житомиряне, черниговцы, сумчане, полтавчане, черкащане! Сегодня не забывайте зонты или хотя бы куртку с капюшоном - будет идти дождь периодически в ваших областях», ― пишет она в Facebook .

По словам Диденко, 4 ноября влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях.

А на западе, в южной части Украины, в Винницкой области осадков не ожидается.

Температура до конца недели будет держаться +10 - +14 градусов в разных областях, а ночью будет до +6 градусов, а в воскресенье 6 ноября уже может похолодать.

«Суббота и воскресенье никаких серьезных дождей не принесет, ночью практически без "минусов", дневная температура воздуха в Украине существенно не изменится (разве что в воскресенье еще немного похолодает)», - добавила Диденко.

Пятница 4 ноября будет самым теплым днем - +10 +14 градусов.

На остальной территории Украины до 7 ноября ожидается +8+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6+10 градусов.

Когда в Украине похолодает / Фото: Facebook Наталья Диденко

Немного прохладнее прогноз погоды до 6 ноября сделал Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра:

«В основном минимальные ночные температуры будут +2, +3 градуса, дневные – около 10 градусов тепла. А после третьего ноября ночью будет +1…+6 и днем +7…+12 тепла. Вот такой прогноз на неделю».

Он предупредил , что похолодания следует ожидать с 7 ноября - сейчас тепло, и такая погода должна быть с 27 октября по 7 ноября - +10+15 градусов днем.

Первые заморозки и снег будут в ноябре, однако их следует следовать после 7 ноября. Осадки будут неустойчивыми в течение всего месяца, а в декабре осадков вообще не ждут второй декады.