Конец ноября и декабрь. Представитель Укргидрометцентра дал НВ свой прогноз на ближайший месяц 15 ноября, 10:56 Эксклюзив НВ В Украину пришло похолодание (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, — о снеге, дожде, морозе и других неприятностях.

— Какой погоды ждать в течение ближайшего месяца — в конце ноября и в первой половине декабря?

— У нас не будет сильного холода и тепла. Холоднее всего будет на [ближайшие] выходные дни, там несколько дней снова облачная погода и более холодный воздух, а затем снова будет оставаться температурный режим такой: днем небольшой плюс и ночью небольшой минус, температура будет снижаться до -5...-7 градусов. А на юге местами минусовых температур вообще не будет. И довольно продолжительное время такие погодные условия будут сохраняться, в основном будет облачная погода с осадками. То есть не будет у нас такого, что 2-3 дня дождей, а потом неделя без осадков. Наоборот, мы переходим к такой циклонической циркуляции, когда, скажем, день-два без дождей и снова осадки. Где-то больше, где-то меньше. Наибольшее количество осадков прогнозируется на востоке страны. Но и там они выпадут больше дождем, то есть восток тоже снегом не засыплет.

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— Насколько вообще снежным может быть ближайший месяц?

– Все будет в пределах нормы. Обычно по климатическим характеристикам метеорологическая зима в Киевской области, например, это третья декада ноября — начало декабря. Хотя вот в 2016 году снег выпал где-то в конце октября, и это было не так давно. Сейчас мы привыкли к преимущественно малооблачной солнечной погоде и достаточно теплой. Завершится этот месяц, и мы посчитаем среднюю температуру, но предварительно, по моему мнению, он в итоге будет на градус-два теплее нормы.



Есть ли основания ожидать возвращения тепла?

— Основания есть всегда, но мы в целом ожидаем такие небольшие качели — немного теплее, немного холоднее. С циклонами это обычная ситуация. В ближайшее время существенного тепла не будет, по крайней мере, эти пять дней. Придет похолодание, и оно будет держаться какое-то время. Далее, ориентировочно на 6-10 сутки тоже кардинальных перемен не будет. Переходим в позднюю осень.