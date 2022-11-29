Десять мороза и другие неприятности. Какой будет погода в декабре и чего украинцам ждать в ближайшие дни — представитель Укргидрометцентра 29 ноября, 11:03 Эксклюзив НВ В Укргидрометцентре не ожидают резких перепадов погодных условий, но с приходом декабря станет несколько холоднее (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, — о том, какой будет погода в ближайшую неделю и принесет ли ощутимые изменения первый месяц зимы.

— Чего нам ждать с декабря, какой будет погода?

— Снег в ноябре — он только начинается, это только начало календарной зимы. А в декабре мы ожидаем, что в западных областях, Винницкой, Житомирской среднемесячная температура будет на градус-полтора выше нормы, на остальной территории — в пределах нормы. Не теплый и не холодный декабрь — обычный, который наблюдался в течение 30 лет. Относительно количества осадков, на всей территории Украины не ожидаем каких-либо отклонений от стандартных значений.





Видео дня

— Когда же в декабре будет больше всего осадков?

— Нет такого прогноза сейчас — когда их будет больше всего. А вообще, в течение декабря будут. Первого, второго числа будет снег и мокрый снег по территории Украины. Начало декабря — первая декада декабря будут небольшие осадки преимущественно в виде дождя на юге и снега и мокрого снега в северной части. Колебания температур в течение суток от +5 до -5. Отдельные регионы в этом плане будут не сильно выделяться, слишком ощутимых колебаний не будет. В пределах градации от +5 до -5 будет подавляющее большинство территории.

Но в северной части начало декабря будет несколько прохладнее, скажем, 3−8 градусов мороза, на северо-востоке — до 9−10 градусов мороза ночью. Такими будут минимальные температуры. А максимальные — около нуля, 1−5 градусов мороза в северных регионах нашей страны. На юге до 3−4 градусов тепла. В целом, особых изменений погодных условий в первой декаде не ожидается.

Осадки будут умеренные, небольшие. Чрезвычайных явлений не ожидаем. В общем, как было в предыдущие дни [в Киеве — ред .] - то дождь, то снег, такая погода и остается, по крайней мере, на первую неделю декабря.

— Будет ли донимать украинцам гололед?

— Обычное явление для зимы — будет донимать, конечно. Классическая ситуация — днем что-то подтаяло, ночью замерзло, и с утра можно надевать коньки.





— Вы ожидаете в декабре резких перепадов погодных условий?

— Нет. По крайней мере, в первой декаде декабря. Давление [атмосферное давление — ред.] не будет слишком меняться.





— Поделитесь прогнозом на ближайшую неделю.

— Погодные условия будут сохраняться примерно такие, как сегодня, но если сейчас нет осадков в Киеве, то завтра в Киевской области ожидаются осадки — мокрый снег, снег с дождем. Небольшие осадки в основном. И эта тенденция осадков будет сохраняться почти в течение недели. В определенных регионах страны — прежде всего на юге — пройдут дожди, север — мокрый снег и дождь. Только снег, скорее всего, будет разве что в Карпатском регионе. Температуры существенно меняться не будут — около нуля, только на юге — уверенный «плюс». Ничего чрезвычайного не ожидаем на этой неделе.

Если обо всей территории Украины говорить, то в основном будет дождь, за исключением крайнего востока и крайнего запада — там в течение недели будет преобладать погода без существенных осадков.

— Какие температурные диапазоны будут преобладать в течение этой недели?

— До 1 декабря еще будет более мягкая погода — ночью и днем кроме юга территория Украины это от -3 до +3, на юге в течение суток 0…+5. А уже с 1−2 декабря пойдет некоторый приток холодного воздуха с северо-востока, который и принесет определенное снижение температуры. Снижение на 3−5 градусов. Это не будет резкое изменение, просто немного прохладнее, чем сейчас.

Юг — так и останется: ночью от -2 до +3, днем — +1…+5 градусов. А остальная территория ночью −3…−8. Если говорить о северных, восточных областях, на востоке — до 9−10 градусов мороза. А остальная территория −1…−6 градусов мороза ночью, а дневные температуры от +1 до -4 на этой неделе.