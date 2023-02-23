Непростое тепло. Почему повышение температуры в конце недели не порадует
В последние дни зимы в Украину придут дожди (Фото:kwanchaidp / depositphotos)
Дни и ночи со значительным минусом заканчиваются, впереди очередная волна потепления.
Неустойчивая погода продолжает держать нас в тонусе. Только прошел циклон, который закончился значительным похолоданием, как уже близится повышение температуры воздуха. Потепление, практически на всей территории Украины придет с осадками в конце недели. Рекомендуется подготовить куртки с капюшонами и зонты.
В Киеве в конце недели потеплеет до +8 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В субботу мокрый снег с дождем.
В Харькове в конце недели потеплеет до +7 градусов днем, ночная температура до +3. В субботу и воскресенье дожди, местами с мокрым снегом.
В Днепре в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +4 градусов. В субботу и воскресенье мокрый снег с дождем.
В Одессе к концу недели незначительный дождь, потеплеет до +12 градусов днем, ночная температура до +6 градусов.
Во Львове в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В пятницу возможен дождь, в субботу сильный дождь.