Непростое тепло. Почему повышение температуры в конце недели не порадует 23 февраля, 11:19 В последние дни зимы в Украину придут дожди (Фото:kwanchaidp / depositphotos)

Дни и ночи со значительным минусом заканчиваются, впереди очередная волна потепления.

Неустойчивая погода продолжает держать нас в тонусе. Только прошел циклон, который закончился значительным похолоданием, как уже близится повышение температуры воздуха. Потепление, практически на всей территории Украины придет с осадками в конце недели. Рекомендуется подготовить куртки с капюшонами и зонты.

Видео дня

В Киеве в конце недели потеплеет до +8 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В субботу мокрый снег с дождем.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове в конце недели потеплеет до +7 градусов днем, ночная температура до +3. В субботу и воскресенье дожди, местами с мокрым снегом.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +4 градусов. В субботу и воскресенье мокрый снег с дождем.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе к концу недели незначительный дождь, потеплеет до +12 градусов днем, ночная температура до +6 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismetio

Во Львове в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В пятницу возможен дождь, в субботу сильный дождь.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo