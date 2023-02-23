Непростое тепло. Почему повышение температуры в конце недели не порадует

23 февраля, 11:19
Поделиться:
В последние дни зимы в Украину придут дожди (Фото:kwanchaidp / depositphotos)

В последние дни зимы в Украину придут дожди (Фото:kwanchaidp / depositphotos)

Дни и ночи со значительным минусом заканчиваются, впереди очередная волна потепления.

Неустойчивая погода продолжает держать нас в тонусе. Только прошел циклон, который закончился значительным похолоданием, как уже близится повышение температуры воздуха. Потепление, практически на всей территории Украины придет с осадками в конце недели. Рекомендуется подготовить куртки с капюшонами и зонты.

Видео дня

В Киеве в конце недели потеплеет до +8 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В субботу мокрый снег с дождем.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове в конце недели потеплеет до +7 градусов днем, ночная температура до +3. В субботу и воскресенье дожди, местами с мокрым снегом.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +4 градусов. В субботу и воскресенье мокрый снег с дождем.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе к концу недели незначительный дождь, потеплеет до +12 градусов днем, ночная температура до +6 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismetio
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismetio

Во Львове в конце недели потеплеет до +9 градусов днем, ночная температура до +2 градусов. В пятницу возможен дождь, в субботу сильный дождь.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Погода погода в Украине потепление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X