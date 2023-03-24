Последний минус. Когда весна окончательно распрощается с заморозками
Пасмурная погода и ночной минус (Фото:Jonathan_Chancasana / depositphotos)
Приближающееся похолодание в начале следующей недели принесет в некоторые регионы Украины температуру с пометкой минус.
Несмотря на постоянные циклоны, весна продолжает вступать в свои права. Об этом говорят средние показатели температуры по всей стране. Мы уже стали забывать про дневной минус, ночной еще проявится в некоторых регионах на следующей неделе. Так что, не торопитесь выставлять цветы на балконы или высаживать их в почву.
В Киеве на следующей неделе ночная температура воздуха -1 градус будет 29 и 30 марта. Дневная температура в эти дни +5 градусов. Неделя будет преимущественно пасмурной с осадками в виде дождя и мокрого снега на протяжение пяти дней.
В Днепре на следующей неделе самая низкая ночная температура +1+2 градуса будет 29 и 30 марта. Дневная температура в эти дни +6+7 градусов. Неделя будет с тремя пасмурными днями и четырьмя с переменной облачностью.
В Харькове на следующей неделе самая низкая ночная температура +1 градус будет 29 и 30 марта. Дневная температура в эти дни +3+8 градусов. Неделя будет преимущественно пасмурной с осадками каждый день.
Во Львове на следующей неделе ночная температура воздуха -1−2 градуса будет 28, 29 и 30 марта. Дневная температура в эти дни +3+7 градусов. Неделя будет преимущественно пасмурной с осадками в виде дождя и мокрого снега практически каждый день.
В Одессе на следующей неделе самая низкая ночная температура +2 градуса будет 29 и 30 марта. Дневная температура в эти дни +6+7 градусов. Неделя будет с тремя пасмурными днями и четырьмя с переменной облачностью.