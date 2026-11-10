Период дождей и мокрого снега: синоптик сообщила, охватят ли осадки все области Украины

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила об атмосферном фронте, который принесет в Украину дожди и мокрый снег в среду, 11 ноября, и сообщила, когда в стране ожидается значительное потепление.

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«В среду через Украину пройдет атмосферный фронт, связанный с циклоном. Поэтому начиная с ближайшей ночи и в течение всего дня 11 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Но не одновременно, а постепенно. Ночью в западных областях, а затем в течение дня — по всей Украине. Днем в среду на западе и севере осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +2 +7 градусов, а вот на юге будет очень тепло, +10 +14 градусов», — рассказала специалист.

Диденко добавила, какая погода ожидается в Киеве в середине недели и где в ближайшее время температура воздуха достигнет +19 градусов.

«В Киеве завтра будет ветрено, ночью и утром — дождь с мокрым снегом, днём 11 ноября осадки прекратятся. Температура воздуха в столице прогнозируется около +5 градусов. В ближайшие дни резкое потепление произойдет в пятницу, в большинстве областей ожидается +10 +15 градусов, на юге +14 +19 градусов. Прохладнее будет в западных областях: +8 +10 градусов. Однако пока что только один день. Хотя в целом неделя также достаточно теплая», — добавила эксперт.