Тепло днем и ночью. Когда солнце будет согревать несколько дней подряд 9 марта, 18:01 Весеннее солнце несколько дней подряд (Фото:panaramka / depositphotos)

Приход календарной весны не означает что с первых ее дней можно будет наслаждаться солнечным теплом.

В этом году весна до сих пор продолжает бороться с зимой. Практически по всей территории страны идут дожди с мокрым снегом, а ночью еще бывает минусовая температура воздуха. И если для марта переменчивая погода скорее норма, то от апреля все ждут много солнечных дней. В этом году на них можно рассчитывать ближе к середине весеннего сезона. В это время появится первая возможность насладиться несколькими солнечными днями подряд.

Видео дня

В Киеве наибольшее количество солнечных и ясных дней будет с 9 по 14 апреля. Дневная температура воздуха в эти дни будет +10+15 градусов, ночная +1+7 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове солнце будет солидарно со столицей, солнечно и ясно будет 6 дней подряд с 9 по 14 апреля. Дневная температура воздуха в эти дни будет +10+15 градусов, ночная 0 +6 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе наибольшее количество солнечных и ясных дней будет с 9 по 13 апреля. Дневная температура воздуха в эти дни будет +11+16 градусов, ночная +4+8 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове солнечно и ясно будет 5 дней подряд с 9 по 13 апреля. Дневная температура воздуха в эти дни будет +9+15 градусов, ночная +1+6 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Днепре наибольшее количество солнечных и ясных дней будет с 9 по 13 апреля. Дневная температура воздуха в эти дни будет +10+15 градусов, ночная +1+6 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo