В Укргидрометцентре подробно рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Над Украиной по-прежнему царит холодный атмосферный фронт, принесший приятную прохладу, однако в ближайшие дни он сместится дальше на восток, и погода претерпит кардинальные изменения. Об этом NV сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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По её словам, небольшие дожди могут задержаться на востоке и северо-востоке, но в целом атмосферное давление будет расти, поэтому на территории страны будет сухо и солнечно.

В среду, 29 июля, с северо-запада по-прежнему будет поступать прохладный воздух, поэтому температурные показатели пока останутся умеренными: ночью в большинстве областей ожидается +10…+18, а в дневные часы — в пределах +21…+26.

«А вот 30−31 июля мы уже ощутим повышение — до +23…+30 градусов, — отмечает специалист. — На западе страны столбики термометров могут подняться даже до +33».

Таким образом, конец июля, по прогнозу Птухи, будет вполне типичным для этого времени года — по-летнему теплым и солнечным, а воздух продолжит интенсивно прогреваться.

Последний месяц календарного лета ворвется в предстоящие выходные с новой волной жары, которая снова движется к нам из Европы.

«1−2 августа температура ночью составит уже +15…+20, а днём будет +28…+34», — предупреждает эксперт.

А в большинстве западных областей ожидаются даже более высокие показатели — +35 и выше.

Предпосылки к изменению таких синоптических процессов намечаются после 4 августа, однако утверждать что-либо наверняка синоптики пока не берутся. В целом жара в Украине пока сохранится, уверена Птуха.

В то же время в воскресенье, 2 августа, в большинстве северных и западных областей местами возможны кратковременные дожди и грозы.

«А это означает, что и влажность может быть повышенной», — отмечает эксперт.

В столице и области температура превысит отметку +30 как раз в конце недели, то есть с началом августа.

А до тех пор воздух будет прогреваться постепенно. 29 июля ожидается +22…+24 градуса днем и +13…+15 ночью. Затем, 30-го числа, днем будет уже +24…+26, а 31-го столбики термометров достигнут отметок +26…+28 градусов. Ночи тоже станут «тропическими»: 1−2 августа синоптики обещают до +20 градусов в темное время суток.

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В выходные днём в регионе будет +32…+34.

Также в столице ожидается сухая погода — по крайней мере, до воскресенья включительно, а то и немного дольше.

Как отмечает эксперт, в следующем месяце во многих регионах снова ожидается температура, в среднем на два градуса превышающая климатическую норму.

А вот осадков может выпасть даже немного меньше месячной нормы, прежде всего это касается запада страны.

«Сейчас мы видим, — отмечает напоследок синоптик, — что начало августа, его первая декада, будет характеризоваться преимущественно антициклональным типом погоды, то есть возможен определенный дефицит осадков».