Мороз ниже -20. Синоптики дали прогноз резкого похолодания в декабре 7 декабря, 15:52 Когда резкое похолодание в декабре 2022 (Фото:Unsplash/Martin Arusalu)

В начале декабря по Украине прошли первые морозы и снегопады, однако синоптики видят потепление уже на первой неделе. Однако некоторые метеорологи прогнозируют морозы более -20° в течение месяца.

Укргидрометцентр уже сообщал НВ, что декабрь 2022 года будет обычным, как последние 30 лет, без каких-либо резких перепадов или изменений. Сейчас метеорологи сделали предсказание до 12 декабря и не предполагают масштабного похолодания.

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Укргидрометцентр сделал прогноз погоды до 12 декабря. 8−9 декабря метеорологи предвидят в большинстве областей небольшой снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега и гололедица; постепенное повышение температуры ночью до 0−5° мороза, днем до 0−3° тепла, на юге страны ночью 0−5° тепла, днем 4−10°.

В западных и северных областях на дорогах может быть гололедица.

10−12 декабря начнется потепление — в северных и центральных областях -2° 0° ночью и до +7° днем. На востоке 0°+4 ночью и до +10 днем вместе с дождем. На западе будет идти дождь со снегом, температура составит -1° +5 ночью и +3°+6 днем. На юге Украины ночью +3°+5, а днем до +16° и осадки.

12 декабря будет сильное потепление — на востоке, северо-востоке тепретарута будет +3°+5° ночью и +5°+8 днем с осадками. В центре Украины и в Киеве температура днем будет достигать +8 ° +10 ° в отдельных областях, а ночью не опустится ниже +3 ° тепла, однако будет дождь по всей территории.

В Одесской, Хермонской, Запорожской областях и Крыму температура может подняться до +17° днем и будет не ниже +10. Ночью ожидается +8°+11°.

На западе Украины -1°-2° и до +4° днем, ожидается снег с дождем, мокрый снег.

Далее 12 декабря Укргидрометцентр пока не делал прогнозы.

Сайт Accuweather предупреждает, что в Украине ожидается новое похолодание — 15−16 и 23−25 декабря.

Синоптики сайта считают, что с 8 по 13 декабря температура воздуха будет держаться от 0° до +11° тепла. При этом на Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя со снегом. Однако 14 декабря температура начнет падать с -1° до -5°-6° 15 и 16 декабря.

Погода будет ясной, однако морозной вплоть до 19 декабря — тогда следует ожидать снега с дождем и мороза до -7° ночью с потеплением до 4° тепла днем.

Погода в декабре в Украине / Фото: accuweather.com

А синоптики из Meteoprog.com предупреждают, что могут дать прогноз до 14 декабря — после этого предсказания пока можно сделать только по статистике с историческими архивами.

По прогнозам экспертов сайта, 8 декабря в Украине ожидается 0°, а с 9-го начнется потепление до +11°. Однако 15−20 декабря ожидается похолодание с температурой до -4° ночью. Однако погода будет облачной, почти без осадков.

Прогноз погоды на декабрь / Фото: meteoprog.com

С 21 по 28 декабря днем ожидается теплая погода и ясная до +3°, в то время как ночью будут заморозки. С 29 декабря начнется резкое похолодание до -5° ночью и -2° днем, которое продлится и в январе.

Сайт Meteo.ua предвидит сильное похолодание в декабре — 15, 19 и 23−25 декабря. В месячных прогнозах погоды их метеорологи предупреждают о морозе до -26° в отдельных областях.

В Киеве ожидается переменная облачность и дождь до 14 декабря. Температура воздуха -1° до +12°. С 15 декабря постепенно температура будет снижаться, а 19 декабря должно быть резкое похолодание -6°-5°, которое перерастет в -19°-21° 23−24 декабря. С 25 декабря морозы начнут спадать от -19° до -5°-7° 31 декабря. Перед Новым Годом ожидается снегопад и пасмурная погода с прояснениями.

Погода в декабре в Киеве / Фото: meteo.ua

В Харькове 8 декабря еще ожидается мороз до -4°, однако уже с 9 декабря по 17 декабря синоптики считают, что будет тепло от +2° до +8° с дождем и снегом местами. С 18 декабря ожидают похолодание и мороза, однако холоднее всего будет 23−26 декабря -26°-19°, однако начнет постепенно спадать до -10°-6° до 31 января. Также, в последнюю неделю перед Новым Годом они предупреждают о снегопаде в Харькове.

Погода в декабре в Харькове / Фото: meteo.ua

В Одессе эксперты Meteo.ua ожидают осадки до 17 декабря, а также временный дождь несколько раз во второй половине декабря. Большую часть месяца погода будет облачной с прояснениями. Максимальный мороз может быть с 23 по 27 декабря от -13° до -3°. В первую декаду декабря температура будет +10°+12°, а во второй половине месяца ожидается 0°+5 после того, как спадут морозы. 31 декабря будет ясно -3° ночью и 0 днем.

Погода в декабре в Одессе. / Фото: meteo.ua

В Хересне метеорологи обещают дождь с 8 по 17 и с 27 по 29 декабря. До 17 декабря будет тепло уже +15° днем, но все холоднее ночью. с 18 декабря начнутся небольшие морозы, которые продлятся неделю. Холоднее всего будет 23−24 декабря от -13° до -9°. Однако уже с 26 декабря вернется тепло. последняя неделя перед Новым Годом ожидается до +6° днем и возможен небольшой мороз ночью.

Погода в декабре в Херсоне / Фото: meteo.ua

Во Львове в течение декабря ожидается много осадков — до 12 декабря дождь и мокрый снег, а затем снег и мокрый снег. С 12 декабря начнутся заморозки, 15, 18 и 23 ожидают резкие похолодания. 15 декабря ожидается -2°-8° мороза, 19 декабря температура упадет до -14°-8 градусов, а 23−25 ожидается от 22° до -7° мороза. Последняя неделя декабря будет снежной, погода будет облачной с прояснениями, температура упадет от -1° до -8° на 31 декабря.

Погода в груди во Львове / Фото: meteo.ua

В Чернигове вторая половина декабря будет очень снежной, однако в первой половине месяца температура воздуха может подниматься до +12°. Похолодание будут во втором семестре. 15 декабря ожидаются морозы, которые продлятся до конца месяца. Похолодание будет 23−24 декабря — температура будет -22−10°, ожидаются снегопады и временные прояснения. Последняя неделя декабря в Чернигове должен идти снег, температура будет от -13° до -4°.

Погода в декабре в Чернигове / Фото: meteo.ua

Ранее синоптикиня Наталья Диденко дала НВ прогноз, насколько суровой будет зима 2022−2023. Она также отметила, что сложно давать прогнозы погоды на большой отрезок времени.

По ее словам, зима 2022−2023 будет не сильно холодной с короткими морозными периодами, но их будет меньше нормы или больше нормы.