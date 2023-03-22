От тепла до холода. Синоптик удивила прогнозом: стоит ожидать снег

22 марта, 14:52
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Во время похолодания выпадет снег (Фото:Dannyiacob / depositphotos)

Во время похолодания выпадет снег (Фото:Dannyiacob / depositphotos)

«Захочется пить завтрашний воздух в Украине!»

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала о настоящей весенней погоде в ближайшие дни и предупредила о похолодании на следующей неделе.

«Во Всемирный день метеоролога максимальная температура воздуха будет составлять +12+18 градусов, на западе местами до +20 градусов!

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23 марта осадки, чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность более плотная прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью.

Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный.

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До конца недели будет тепло, но не везде солнечно (Фото:Anna_Om / depositphotos) Успеть согреться. Кому повезет ощутить тепло +20 градусов до похолодания

В Киеве на Всемирный день метеоролога синоптики уже постараются взбудоражить теплую погоду — завтра ожидается +15+17 градусов. Без существенных осадков. Ветерок с юго-запада.

В дальнейшем, включая выходные, в Украине будет преобладать теплая воздушная масса с периодическими дождями.

Важное предупреждение!

Со следующей недели, ориентировочно с 28−29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса.

Начиная с западных областей начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Прогнозная аналитика Погода синоптик

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