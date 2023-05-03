«Собирайтесь быстренько на улицу». Синоптик предупредила о заморозках и рассказала, когда следует успеть погреться на солнце

3 мая, 15:32
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Солнце будет согревать еще несколько дней (Фото:Аникет Бхаттачарья / unsplash)

Солнце будет согревать еще несколько дней (Фото:Аникет Бхаттачарья / unsplash)

Похолодание, которое вот-вот начнет надвигаться на Украину, многим удастся встретить согревшись в лучах уже теплого солнца.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, когда и откуда начнется похолодание и порекомендовала не пропустить теплые дни, обязательно погреться на солнце и всегда, несмотря на погоду, радоваться жизни.

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«Небольшой завистливый островок похолодания коснется завтра, 4 мая, западных и северных областей Украины — карта!

Температура воздуха снизится в течение дня до +11+15 градусов.

На остальной территории Украины можно наконец-то греться — днем будет +16+22 градуса.

Как раз прекрасная погода — уже не холодно, зноя еще нет, зеленая травка — хоть пасись на ней сам.

Правда, зачем уже сейчас такую прекрасную сочную траву выкашивать под корень еще и ужасно дребезжать при этом — загадка…

Атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины.

Временами дождь не будет долетать до земли, ограничится лишь увеличением облачности.

Центр, восток, юг Украины завтра — сухая солнечная погода.

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В Киеве самый теплый день и больше солнца из ближайшей перспективы — сегодня. Еще есть время — собирайтесь быстренько на улицу.

4 мая осадков хотя и не будет, однако увеличится облачность.

Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 градусов.

5 мая есть вероятность небольшого дождя, а 6−7 мая похолодает еще на несколько градусов.

В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки (уточню).

А пока — солнце, 20 или за 20, завтра +16.

Какой бы ни была погода весной, особенно в мае, будь какой хочет — это же весна.

Даже если вам выключили горячую воду, вы еще не помыли окна, пешеходы выскакивают вне зебры на дорогу, автомобили заняли весь тротуар, ноги натерло от еще необычных легких ботинках, кофе захлюпали светлый плащ, нос немного подгорел от первого солнца, кто-то раздражает, все нужные административные телефонные номера вечно заняты — не волнуйтесь, а радуйтесь.

Это признаки нормальной жизни.

Следим вместе за грядущим похолоданием, одеваем стильные темные очки, любуемся майскими цветами и регулярно донатим на нужды ВСУ".

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

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