Дожди и прояснения. Когда на смену влажной погоде придет антициклон и какое атмосферное явление охватит всю Украину

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV рассказала об особенностях погоды на текущую неделю, какие изменения ожидаются и какое атмосферное явление охватит всю Украину.

«4−5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, и он повлечет в большинстве областей небольшие, а местами и умеренные дожди. А с 6-го атмосферное давление снова пойдет вверх, воцарится антициклон, поэтому будет преобладать погода без осадков. Преимущественно будет теплая, как для этого времени года, погода. Сначала ночью столбики термометров покажут примерно +3 +9 градусов (в западных регионах свежее — 0 +5). А в светлое время суток воздух по стране прогреется до +8 +13».

Птуха отметила, какая самая высокая температура воздуха ожидается в Украине в течение недели и почему необходимо быть особенно внимательными на дорогах.

«В дальнейшем же, 7−8 ноября, на фоне антициклона, который обусловит сухую погоду, в темное время суток будет немного прохладнее: в пределах +1 +7 градусов. День все равно будет оставаться комфортным, +9 +15 градусов. А еще ближайшая неделя будет для украинцев достаточно туманной. «В большинстве регионов есть предпосылки для их (туманов) образования, поэтому водителям в утренние часы надо быть внимательными и осторожными».