«Сколько видит синоптическое око». Когда в Украине ударит мороз и выпадет снег — Наталья Диденко 10 ноября, 18:53 Когда в Украине выпадет снег и похолодает в ноябре (Фото:Pixabay.com)

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге в Украине и сказала, когда будет похолодание.

Народная синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды в Украине на ближайшие дни. Пока что в Украине продолжается бабье лето и погода достаточно теплая, но Диденко предупреждает, что приближается дождливая погода, за которой следует новое похолодание. О том, когда снег выпадет в Украине, Диденко написала в своем telegram-канале.

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«Сколько видит синоптический глаз — дождей в Украине не видно. Термин „сухая погода“ не будет подходить, потому что туманы и дымки все же будут подбрасывать влаги в воздух. Особенно ночное и утреннее. Но вот чтобы лило или капало — нет. Но все это послезавтра», ― предупредила синоптик.

Наталья Диденко уверена, что 11 ноября по Украине могут пройти дожди, особенно велика вероятность осадков на Севере и Западе.

«Только завтра, в пятницу, дожди вероятны. Небольшие осадки ожидаются ночью в западных областях, днем на севере Украины, местами в центральной части, а также в Одесской области. Завтра, в пятницу, хрупкие дожди, потом — долго без дождя», — говорит Диденко.

11 ноября на востоке, большинстве юга и днем в западной части завтра будет без осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается +8+12, в Крыму до +14 градусов. В Киеве 11 ноября дождь ожидается, местами, небольшой. Температура воздуха будет около +10 градусов.

«Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18−19 ноября, возможен снег», — говорит Диденко.