«Готовимся немного погреться». Синоптик сообщила, когда в Украине установится сухая и теплая погода и сколько она продлится

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала о комфортной погоде в Украине в ближайшее время и сколько продержится потепление.

«Готовимся немного погреться. На улице преимущественно. Потому что не знаю, как у вас, а у нас отопления пока не слышно и не видно. Итак. 16 и 17 октября в Украине будет преобладать а) сухая погода, б) более теплая погода. Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков. Карта внизу. Именно поэтому Украина завтра окажется без дождей и без снега, конечно. Влажность или облачную погоду могут только организовывать туманы. Водители. Будьте бдительны».

Реклама

Диденко предупредила, откуда начнется похолодание в Украине, насколько снизится температура воздуха и когда предполагаются дожди и мокрый снег.

«Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2 +6 градусов, местами заморозки, стоит уже забрать овощи в дом и хорошие яблоки упаковать в ящики. В течение дня 16-го октября предполагается в большинстве областей Украины достаточно комфортная температура воздуха, +10 +15 градусов, на северо-востоке будет холоднее, +7 +11 градусов. Для оптимального планирования ежедневной жизни. 18-го октября станет больше дождей, в даже с мокрым снегом, начнется похолодание в западных областях, а 19-го октября и дожди, и почти повсеместно в Украине ощутимое похолодание до дневных +5 +9 градусов. Брррр… А пока что, ближайшие два дня, 16 и 17 октября немного погреемся на улице».