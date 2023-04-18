По-летнему тепло. Когда температура воздуха подымится выше +20 градусов 18 апреля, 10:40 Первое летнее тепло (Фото:ivan_dzyuba / depositphotos)

Половина весны, которую все ждут, надеясь на солнечное тепло, прошла в сопровождение дождей. Прогнозы синоптиков говорят о том, что и в ближайшее время погода будет преимущественно пасмурной.

Теплые, ясные и солнечные дни порадуют нас не раньше середины мая. Именно в это время на всей территории Украины солнца станет больше, а температура воздуха начнет подыматься выше +20 градусов.

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В Киеве череда солнечных ясных дней начнется с 11 мая, а с 14 мая дневная температура воздуха впервые будет +22 градуса, ночная +11 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре первый теплый солнечный и ясный день ожидается 6 мая, с дневной температурой +21 градус, ночной +12 градусов. Стабильно выше +20 температура начнет подниматься с 15 мая.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове первая дневная температура +21 градус, с последующим повышением, ожидается 15 мая, в этот день будет облачно, возможен кратковременный дождь.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе с середины мая солнечно и тепло. Дневная температура воздуха +23 градуса, ночная +13 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове первая дневная температура +21 градус и ночная +12 градусов ожидается 13 мая. Потепление придет вместе с переменной облачностью.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo