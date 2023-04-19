Пасмурный день. Когда всю Украину накроет ненастье и где будет самая низкая температура воздуха 19 апреля, 11:01 Пасмурный день (Фото:dleindecdp/depositphotos)

Сегодня на большинстве территорий нашей страны стало теплее, но это явление снова ненадолго.



Пасмурная погода с дождями, а местами со ливнями и грозами, в четверг 20 апреля накроет всю Украину. Температура воздуха резко упадет, но радует, что всего на один день.

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Итак, завтра в Винницкой области +6+10 градусов, в Волынской +5+9, в Днепропетровской +8+12, в Донецкой +7+11, в Житомирской +5+9, в Закарпатье +7+11 градусов, в Запорожской области +9+13, в Ивано-Франковской +6+10, в Киевской +6+10, в Кировоградской +7+11, в Луганской +7+11, во Львовской +5+9, в Николаевской +9+13, в Одесской +10+14, в Полтавской +7+10, в Ровенской +5+9, в Сумской +6+10, в Тернопольской +6+10, в Харьковской +7+11, в Херсонской +10+14, в Хмельницкой +6+10, в Черкасской +6+10, в Черновицкой +7+11 в Черниговской +5+9 градусов.

В Киеве завтра 20 апреля облачно с прояснениями, дождь. Дневная температура воздуха +14, ночью +7 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 20 апреля облачно с прояснениями, дождь. Дневная температура воздуха +11, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре 20 апреля облачно с прояснениями, дождь. Дневная температура воздуха +14, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе 20 апреля облачно, без осадков. Дневная температура воздуха +13, ночью +11 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 20 апреля переменная облачность. Дневная температура воздуха +16, ночью +8 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo