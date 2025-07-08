На этой неделе украинцев ждут тропические ночи, град и шквалы, а жара со временем немного ослабнет (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра рассказала NV о бурной второй неделе июля и то, что изменится в воздухе после выходных.

Погоде на этой неделе будет присущ контрастный характер — будет и жара, и дожди, и снижение температуры.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

Реклама

8−10 июля большинство территории Украины будет находиться в поле высокого атмосферного давления с востока, пояснила она. В то же время, раскаленная воздушная масса поступит с юга.

Но на западе и в центре будет господствовать свой атмосферный фронт. Поэтому 8−9 июля на Закарпатье и Прикарпатье пройдут настоящие ливни, иногда с градом, а уже 10 июля по всему правобережью возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха на западе страны и в Житомирской и Винницкой областях в первые три дня недели будет составлять ночью +14…+20, а днем +26…+32, но потом немного снизится — на 5−10 градусов. «То есть во второй половине недели даже немножечко свеженькая такая температура воздуха уже будет», — объясняет Птуха.

Зато на остальной территории в начале недели будет удерживаться жара: ночью +17…+23, днем +35…+39 (на севере страны +29…+34).

8 июля днем в Киевской, Черниговской и Черкасской областях еще возможны местами кратковременные дожди, отдельные грозы, но локальные.

11−12 июля большинство правобережных областей и частично левобережные могут задеть кратковременные дожди с грозами, сухо будет лишь 11 июля на юге страны.

В эти дни по стране будет +12…+18 ночью и +24…+29 днем.

А вот в западных областях 11−12 июля станет прохладнее: днем +16…+22. «Зато восток и юг будут оставаться в жаркой воздушной массе: ночью +18…+23, днем +35…+38», — добавила Птуха.

В воскресенье и понедельник (13 и 14 июля) будет сухо, ведь погоду в стране снова будет определять поле повышенного давления. «Но эпизодически на западе все равно может быть эта неустойчивость атмосферы, то есть такие локальные грозовые летние дожди», — говорит специалист.

В Киевской области ближайшей ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха +17…+22 ночью, а днем +29…+34. 9 июля в регионе похожая картина, только ночь будет еще теплее — +19…+24. Примерно таким же днем будет 10 июля, только ночью может кое-где дождик.

«11−12 июля тоже возможны локальные кратковременные дожди, но еще меньшей интенсивности, а температура воздуха в это время в регионе наконец несколько снизится: +13…+18 ночью и +24…+29 градусов днем», — прогнозирует Птуха.