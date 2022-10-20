Снежный ноябрь. Синоптики предупредили о резком похолодании со снегом и рассказали, сколько оно продлится 20 октября, 17:45 Погода в Украине на месяц: где будет самое холодное (Фото:Anne Nygård\unsplash)

Экватор осени уже прошел, и украинцы попрощались с последними теплыми днями бабьего лета. В конце октября и начале ноября жителям всех регионов Украины следует быть готовым к ощутимому похолоданию.

Согласно прогнозам Sinoptik, в большинстве регионов Украины ближайшие полторы-две недели еще стоит ожидать солнечных дней, однако температура будет ниже, чем в предыдущие недели. До конца октября температура воздуха днем не будет опускаться ниже +9 градусов, но вряд ли поднимется выше +20 °C.

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Когда выпадет первый снег в Украине? Ноябрь 2022 года в Украине обещает быть влажным — с дождями и снегом. В Киеве и Львове первый снег ожидается 4 ноября, в Днепре, Херсоне, Николаеве и Харькове — 10 ноября. В Одесской области до начала зимы снега не предполагается.

В ноябре во многих областях ожидается минусовая температура: до -5°C днем в Киеве и Львове, до -4°C в Харькове. На юге страны самой низкой ожидается температура 0 °C днем.

Погода в Украине с 20 октября по 3 декабря: где будет солнечно, где снежно и когда температура опустится ниже нуля

Погода на месяц в Киеве

Погода на месяц в Киеве / Фото: sinoptik

Погода на месяц во Львове

Погода во Львове на месяц / Фото: sinoptik

Погода на месяц в Одессе

Погода в Одессе на месяц / Фото: sinoptik

Погода на месяц в Днепре

Погода в Днепре на месяц / Фото: sinoptik

Погода на месяц в Харькове

Погода в Харькове на месяц / Фото: sinoptik

Погода в Херсоне на месяц

Погода в Херсоне на месяц / Фото: sinoptik

Погода на месяц в Николаеве

Погода в Николаеве на месяц / Фото: sinoptik

Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться к холодам и как действовать при отсутствии тепла, света и связи.