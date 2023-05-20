Неужели наступило. Метеорологическое лето и средние температурные показатели по Украине на июнь 20 мая, 06:30 Ласковый июнь (Фото:vencav / depositphotos)

Дневная температура с недавних пор перепрыгнула через +20 градусов и позволила насладиться теплом на всей территории страны.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 13 мая в столице страны произошел переход к метеорологическому лету. С этого времени среднесуточная температура воздуха перешла через отметку +15 градусов и продолжает повышаться.

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«Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на два дня позже среднемноголетних показателей. Ранее всего за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году — 22 апреля, а позже всего — 7 июня в 1990, 2001 годах».

Как известно, календарное лето приходит 1 июня и все уже находятся в ожидании настоящего летнего тепла, когда им можно будет наслаждаться с раннего утра и до поздней ночи. Тем более, что средняя температура, согласно исследованиям метеорологов, рассчитанных на основе исторических данных за 70 лет, с легкостью позволит это сделать. Итак, июнь будет мягко-теплым, почти без изнуряющей жары.

Каким будет июнь в Украине по средним показателям

Фото: Погода в июне / meteoprog

Фото: Погода в июне / meteoprog