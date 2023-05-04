Гром и молнии. Когда и где в полную силу разгуляются майские грозы 4 мая, 11:01 Майские грозы (Фото:Йонас Кайзер / unsplash)

К большому количеству уже прошедших весенних дождей, местами с грозами, скоро добавятся классические майские грозы с громом, молниями и ливнями.

К середине мая дневная температура воздуха в большей части Украины установится в пределах +18+20 градусов, но на фоне потепления во многих регионах пройдут ливневые дожди с классическими громкими грозами. Следите за дальнейшими прогнозами погоды, чтобы не перепутать громкие раскаты грома со взрывами.

Видео дня

В Киеве грозы ожидаются 16 и 17 мая. Дневная температура воздуха в эти дни +20 градусов, ночная +13 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове грозы ожидаются 16, 18 и 19 мая. Дневная температура воздуха в эти дни +21+22 градуса, ночная +13+14 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре грозы пока не предвидятся. В средине месяца: 17,18, 20 и 21 мая продут обычные дожди. Дневная температура воздуха в эти дни +13+21 градус, ночная +9+15 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе не ожидаются майские грозы. В середине месяца: 16,17,18,19 и 20 мая пройдут дожди. Дневная температура воздуха в эти дни +16+18 градусов, ночная +12+14 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове в середине мая дожди и ливневые дожди без гроз. Осадки ожидаются в течение всей недели с 15 по 21 мая. Дневная температура воздуха в эти дни +12+18 градусов, ночная +7+10 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo