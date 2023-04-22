«Тепло близится, но дожди остаются». Синоптик уточнила прогноз потепления в ближайшее время

22 апреля, 05:31
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Приближаются солнечные дни (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Приближаются солнечные дни (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Несмотря на то, что дожди никуда не собираются деваться, к Украине приближается тепло.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порадовала тем, что в выходные дни столбики термометров начнут подниматься вверх, а воскресенье пройдет почти без дождей.

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«Тепло близится, дожди упрямо остаются.

В Украине в выходные ожидается повышение температуры воздуха.

Хоть и не до +20-ти, но все же не эти противные +9-ть!

Итак.

22−23 апреля в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+18 градусов.

Только завтра в восточной части, на Полтавщине и Запорожье будет свежее +9+12 градусов.

Дожди пройдут в субботу более умеренными на Левобережье, на остальной территории — местами небольшие, с прояснениями.

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В воскресенье подавляющая часть Украины наконец-то окажется в сухом воздухе.

Небольшие дожди 23 апреля пройдут только в восточных областях, в Запорожье и в Крыму.

В Киеве в субботу без существенных осадков, в воскресенье — сухая погода.

Солнце — будет)

Температура воздуха в столице 22 апреля ночью +7, днем +15 градусов.

В воскресенье ночью уже даже потеплеет до +8+10, а днем до +15+17 градусов".

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Солнце Погода синоптик погода в Украине потепление

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