«Чтобы крестникам легче было нести ужин». В каких регионах на Рождество и Сочельник не будет снега и дождя 5 января, 17:00 Сергей Васильковский. Рождественские праздники в Полтавской области. 1900-е (Фото:Национальный художественный музей Украины / фейсбук)

В Украину пришло ощутимое похолодание, хотя оно еще не показало свой максимум. Ожидается, что в некоторых областях температура опустится до 17 градусов мороза, а то и до -20 градусов.

6 января в Украине ожидается разнообразная погода - и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений. Об этом в своем Facebook рассказала синоптика Наталья Диденко.

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Во вторую половину дня пятницы, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток. Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду. "Запад, север и центр освободятся от осадков, чтобы крестникам было легче носить ужин крестным", - прокомментировала Диденко.

Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще будут относительно теплые показатели температуры — +3+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, днем — в пределах 3-6 градусов мороза.

Прогноз погоды на Рождество и Сочельник. / Фото: Наталья Диденко / фейсбук

Погода в Киеве 6 января начнет ощутимо меняться: придут дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Сильный ветер будет завевать преимущественно в ближайшую ночь и утром в пятницу, днем и в сочельник ситуация нормализуется. Температура воздуха в столице ночью с 5 на 6 января опустится до нуля, а днем « ползет» еще ниже, до отметок -1-3 градусов.

Погода в Украине на Сочельник: температура может опуститься до -5-7 градусов. Сильный ветер будет снижать температуру по ощущениям. К примеру, если будет -3-4 градуса, то они будут ощущаться как -6-9 градусов.

К Рождеству морозы усилятся, в ночные часы 7-9 января вероятны -10-17 градусов. Такая температура будет преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины. Юго-запад и западные области Украины меньше всего ощутят эти атмосферные изменения.

Когда придет потепление? После 10 января морозы ослабеют, однако все же на северо-востоке, востоке и севере Украины еще задержатся. Там ожидается классическая для зимы " термическая палитра".

Напомним, ранее метеоролог рассказал NV, ждать ли температурных аномалий праздников и до конца месяца.