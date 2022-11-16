С сильным ветром. Синоптик предупредил, когда и где выпадет первый снег и долго ли он пролежит 16 ноября, 13:40 Когда в Украине выпадет первый снег (Фото:Pixabay.com)

В Украине началось похолодание, и в отдельных областях уже ожидаются снег и морозы днем и ночью. Укргидрометцентр предупредил, в какой день снег пойдет в Украине.

Уже в ночь на 17 ноября можно ожидать мороза, а снег может уйти со следующего дня, предупреждает начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

«Речь идет об ухудшении погоды — пойдет дождь с мокрым снегом, но снег преимущественно в ночные часы, днем больше дождем. 16-го — в западных областях, 17-го — на остальной территории», ― говорит он.

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В Киеве снега следует ожидать в ночь с 16 на 17 ноября. Будет сильный ветер, но не штормового уровня.

«Будет дождь с переходом в мокрый снег, 17 числа будет смешанная фаза — дождь и мокрый снег. Ночью с 17 на 18 ноября этот снег не будет таять, иногда будет сохраняться снежный покров», ― предупредил он киевлян.

В течение недели по всей Украине следует ожидать осадков, однако пока они не будут сильными и значительными по словам метеоролога.

«Будут умеренные осадки, заносов никаких не будет. Будут обычные умеренные осадки, которые не представляют по своему количеству какой-либо угрозы. Снег немного продержится», — заверил Владислав Билык.

В КГГА уже отреагировали на предупреждение метеорологов — началось дежурство снегоуборочной техники и подготовлены меры по противодействию непогоде.

«Снегоуборочная техника УК Киевавтодор начала круглосуточное дежурство в столице. Дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедицей и оперативно убирать последствия осадков», — пишет пресс-служба в Telegram.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, особенно в темные часы суток, а пешеходов — носить фликеры.